Rottweil/VS Agentur für Arbeit warnt vor gefälschten Mails

In den Mails wären vermeintliche Stellenangebote aus der Jobbörse der BA enthalten. Zu erkennen sei die gefälschte Mail an einer fehlenden Telefonnummer für Rückfragen, so die Bundesagentur für Arbeit in einer Mitteilung.

Weiter wird davor gewarnt, dass die Absender die Signatur der BA in betrügerischer Absicht nutzen und in der Betreffzeile einen Bezug zu älteren Stellenangeboten der angeschriebenen Arbeitgeber aus der Jobbörse der BA herstellen würden.