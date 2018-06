Rottweil Vorzeigegärten als Appetitmacher

Die besondere Atmosphäre werde von Besuchern sehr geschätzt, weiß Kreisfachberater Keller. Der Besuch ist kostenlos, Spenden werden einer sozialen Einrichtung im Landkreis Rottweil zugeführt. Gefördert wird die Veranstaltung von der Kreissparkasse Rottweil. Die Offene Gartentür ist am Sonntag in folgenden Orten präsent: Rosemarie und Günter Weist, Birkenweg 8, in Deißlingen-Lauffen (Parken in den umliegenden Straßen oder an der Sport- und Festhalle). Der 700 Quadratmeter große Naturgarten zeigt sich mit Gartenteich und Bachlauf, Naturwiese und Nisthilfen für Hautflügler. Die Bepflanzung mit Obstbäumen, Beerensträuchern, Kompostbereitung, Gewächshaus, Hochbeet und Begrünung auf dem Garagendach ist ausgerichtet auf die Förderung von Schmetterlingen und Wildbienen.