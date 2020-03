Rottweil Vorgezogene Sperrung ärgert Anwohner

Dass die Umleitung schon zwei Tage früher gilt, war für unseren Leser Axel Wolf nicht der Grund, sich in einem Schreiben an Pfaff und Dreher zu wenden. "Der vorgezogene Termin tut nichts zur Sache, die Ausführung dagegen schon", meint er und weist darauf hin, dass in Göllsdorf ein Hinweis fehle, "dass die Umleitungsstrecke in Richtung Altstadt von der Böhringer Steige aus über die Mühlwiesenstraße geführt wird". Dies sei für Autofahrer unerlässlich, meint Wolf, "die nicht in Göllsdorf wohnen und nur gelegentlich hierher" kommen. Er habe im Laufe des Samstagnachmittags einigen fehlgeleiteten Autofahrern erklären müssen, "wie sie von der Ortsdurchfahrt aus in die Altstadt gelangen".

Erschwerend ist für Wolf zudem: Ein- und Durchfahrt durch die Mühlwiesenstraße "ist nach der aktuellen Beschilderung eigentlich nicht erlaubt, da der Hinweis "Anlieger frei" nicht verhüllt sei. Unverständlich ist für ihn außerdem, "warum an der Abzweigung von der B 27 in Richtung Göllsdorf (Böhringer Steige)" oder zu Beginn des Verbindungswegs, jeglicher Hinweis fehle, dass die Ortsdurchfahrt gesperrt ist.