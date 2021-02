Rottweil Vorfreude auf #Fasnetdahoim

Narren-TV ist sehr beliebt

Als er erfahren habe, dass er von Werner Mezger mit seinem unschätzbar wertvollen Fachwissen unterstützt werde, habe es für ihn keinen Zweifel mehr gegeben, dass er dabei sein wird: "Gemeinsam wollen wir dazu beitragen, dass das ›dahoim Bleiben‹ leichter fällt."

Auch Werner Mezger, der durch seine Fachbücher zur Fasnet und als Experte in der närrischen Berichterstattung des SWR weit über seine Heimatstadt hinaus bekannt ist, konnte rasch für das "Narren-TV" gewonnen werden. "Die Idee eines digitalen Angebots an der leider so ganz anderen Rottweiler Fasnet 2021 finde ich gut. Deshalb trage ich auch gern etwas dazu bei, wenngleich ich mit dieser Art von Sendung trotz 30 Jahren Fernsehen keine Erfahrung habe. Aber zusammen mit Heinrich del Core und Joo Aiple wird’s bestimmt eine unterhaltsame Sache mit mancherlei Überraschungen – hoffentlich mehr inhaltlicher als technischer Art", meint Mezger.

"Natürlich blutet auch mir das närrische Herz, wenn’s am Montag 8 Uhr schlägt und das wunderschöne, vertraute Bild eines großen Narrensprungs ausbleibt. Aber damit d’ Stadtleut in dere saublöde Corona-Zeit an de Fasnet it nu hinterem Ofe hocke und Trübsinn blose müsset, liefert mir eifach a bissle Fasnet frei Haus", sagt Mezger.

Der Moderator des Kleinstadtleben-Podcasts Joo Aiple, der in Rottweil auch als Musiker bekannt ist, wird als Social-Media-Korrespondent das Moderationsduo ergänzen. Nach vielen Jahren als Trommler bei der Stadtkapelle gründete Aiple mit seinen Mitstreitern 2012 die Schmotzigengruppe "Bssschd… a Grubb". Der Name geht auf seine Fasnets-Kindheitserinnerungen im Hotel Lamm zurück. Die Leute im Lokal gaben sich mit diesem Ausspruch das Zeichen mit dem Zeigefinger vor dem Mund, wenn eine neue Gruppe bereitstand. "Auch wenn ich nicht so recht weiß, was ich neben dem Brauchtums-Experten Werner Metzger und dem Comedy-Experten Heini del Core für ein Experte bin, werde ich die Rolle stolz ausfüllen", so Aiple.

Das Narren-TV verspricht laut Mitteilung mit einer Mischung aus Humor und Brauchtum, gepaart mit interaktiven neuen Medien, ein ganz anderes, digitales Fasnets-Erlebnis zu werden. Auch ein Gewinnspiel soll es geben, bei dem jeder Zuschauer von zu Hause aus mitmachen kann. Außerdem wird es Einblicke in die Wohnstuben der närrischen Familien geben.

"Vom Programm selbst wollen wir aber eigentlich noch nicht allzu viel verraten. Der Zuschauer soll sich ja auch überraschen lassen", meint Franziska Gruhl aus dem Stadtmarketing-Team. Auf jeden Fall wurden neben der Rottweiler Narrenzunft auch die umliegenden Zünfte und auch die Musiker aus den Kapellen eingebunden. "Die Resonanz war auch bei den Schmotzigengruppen sehr groß", verrät Anne Probst vom städtischen Kulturamt. "Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele mitmachen wollen. Daran merkt man, dass die Rottweiler vor allem beim Thema Fasnet einfach einen großen Zusammenhalt haben."

Damit jeder die Sendung von zu Hause aus mitverfolgen kann, gibt es rechtzeitig vor dem Fasnetsmontag auf www.fasnetdahoim.de Infos, wie man die Sendung sehen kann. Lediglich eine Internetverbindung und ein Abspielgerät wie ein Smart-TV, Laptop oder Smartphone sind notwendig. Wer Fragen hat, kann sich über die Tourist-Information unter Telefon 0741/49 42 80 informieren.