Rottweil Von Yoga auf dem Stuhl bis zum Gebärden-Workshop

Auf einer gemeinsamen Bühne der kreativen Ideen wirken örtliche Vereine, Initiativen und Institutionen mit und gestalten Aktionen und Angebote in den Bereichen Theater, Musik, Tanz, Film und Information. Abgerundet werden die kulturellen durch kulinarische Angebote.

Wunsch der Initiatoren ist es, die Vielfalt in Rottweil erlebbar zu machen und den Menschen Inklusion näher zu bringen. Wer in den Kapuziner kommt, kann sich auf eine vielfältige und inklusive Bandbreite an ausgewählten Workshops zum Mitmachen, Erleben und sich Ausprobieren freuen, so der Veranstalter.

Für jeden etwas dabei