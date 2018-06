Rottweil Von Rom, Kutteln und der Katastrophe

Um 14 Uhr beginnt die Führung mit dem Thema "Spannende 30-jähriger-Krieg-Stadtführung in Rottweil: Kutteln, Kanonen und die Katastrophe von 1643". Treffpunkt ist am Schwarzes Tor.

Die zweite Führung beginnt um 17 Uhr und es geht um eine Spurensuche in Rottweil-Altstadt "Arae Flaviae – eine Stadt wie Rom". Treffpunkt ist am Legionsbad, an der Ecke Königstraße und Hölderstraße.

Kinder können nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. Die Führungen finden bei jedem Wetter statt. Die Kosten je Führung beträgt für Erwachsene sechs Euro und für Kinder drei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, bezahlt wird zu Beginn vor Ort.