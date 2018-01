Rottweil Von Reichsstadt zu ideenreicher Stadt

Zwischen all diesen Glanzpunkten gebe und gab es ganz klar auch weniger glänzende Diskussionen und Tatsachen, gab Broß offen zu. Sei es in Bezug auf die Hängebrücke und den zusätzlichen Investor oder die Mehrkosten für die neue Feuerwache. "Ich bedaure es sehr, dass es zu dieser Aufregung kam. Unsere Absicht war es, beide Investoren zusammenzubringen, um einen Mehrwert zu schaffen. Das hat nicht funktioniert", sagte er in puncto Brücke und informierte, dass es nun planmäßig weitergehe und die Eröffnung Mitte 2019 stattfinden könnte.

Bei der neuen Feuerwache müsse man indes mit Mehrkosten rechnen. Sei es der schlechte Baugrund oder die gute Konjunktur. Es bleibe ein Wermutstropfen: die Feuerwache wird teurer. Der Gemeinderat werde sich in den Haushaltsberatungen in der nächsten Woche damit beschäftigen. "Wir werden die Ursachen transparent machen", versprach Broß.

Auch wenn man meinen könnte, die Themen würden langsam ausgehen. Dass dies längst nicht so ist, machte der Oberbürgermeister schnell deutlich. Da gibt es die Bewerbung für die Landesgartenschau. Ein echtes Großprojekt für die Zukunft, mit dem man "Höher.Grüner.Weiter." gehen wolle, so der Slogan für die Bewerbung. Ganz leicht dürfte es mit dem Zuschlag allerdings nicht werden, sind es doch 14 Städte, die sich um dieses Programm bewerben.

"Wir haben in den letzten Jahren einen Entwicklungsprozess in unserer Stadt eingeleitet, der uns nachhaltig prägen wird. Damit verbunden ist eine Dynamik, die mehr ist als nur eine rein städtebauliche Entfaltung", so Broß. Er sprach Projekte wie den Neubau der JVA an, für den demnächst der Architektenwettbewerb in die nächste Runde gehe, die Spitalhöhe, den Neubau der Edith-Stein-Schule, sowie ein Parkhaus. Er machte auch keinen Hehl daraus, dass die Konzeption für das Parkhaus bei der Villa Duttenhofer Kopfzerbrechen bereite.

Eines ist für den Verwaltungschef aber klar: Allein mit Bauprojekten habe die Zukunft nicht begonnen. Dafür brauche es mehr. Es seien die Menschen, die einer Stadt Leben einhauchen, die das Miteinander prägen würden. Dieses Miteinander sei ganz wichtig. Ohne die engagierten Bürger, die mitgestalten und Verantwortung übernehmen wollen und sich ehrenamtlich einbringen, ohne die gehe es nicht. Rottweil sei eine Stadt im Aufbruch. "Rottweil 5.0". Das stehe für eine aktive Bürgerkommune. "Rottweil 5.0" sei eine Vision. Kein fertiges Konzept.

Bei der Eröffnung der Turmplattform hatte Ralf Broß die Entwicklung der Stadt mit dem Begriff "Rottweil 5.0" beschrieben. Diese Gedanken fasst er nun zusammen. Als die Römer vor 2000 Jahren hierherkamen und hier mitten in der Wildnis ihr kleines Rom bauten, sei das der Anfang einer wunderbaren Entwicklung in vielen Bereichen gewesen. "Rottweil 1.0". Dann sei die zweite Stadt entstanden und man sei bei "Rottweil 2.0". Im Spätmittelalter sei dann eine weitere Stadtgründung nach der Römerstadt und dem Königshof entstanden "Rottweil 3.0".

Vieles habe sich seither getan. Wer auf den neuen Turm gehe, der könne sehen, wie die Stadt in den vergangenen 200 Jahren um den historischen Stadtkern gewachsen sei und sich entwickelt habe. Die alte Reichsstadt mache heute nur einen Bruchteil des Stadtgebietes aus. Rottweil in der Prägung der vergangenen Jahre sei "Rottweil 4.0".

Und nun habe man eine Vision. "Rottweil 5.0". "Das ist kein fertiges Konzept", machte Ralf Broß deutlich, sondern ein Entwicklungsprozess auf dem Weg zum Rottweil von morgen. "Es ist ein Angebot zum Dialog, zur dauerhaften Beteiligung und zur Mitgestaltung unserer Stadt. Und es ist ein Appell an alle, dass wir die Chancen, die sich uns heute bieten – und es sind einmalige Chancen – beherzt ergreifen", so der OB.

Im Anschluss hatten die Gäste noch die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch und Austausch. Die Gästeliste in diesem Jahr war vielfältig. So waren nicht nur die Bürgermeister der benachbarten Gemeinden sowie Vertreter aus Kommunal- und Landespolitik, aus Industrie, Handel und Handwerk sowie von den Kirchen dabei, sondern auch Vertreter der türkisch-islamischen Gemeinde und Rabbiner Levi Hefer von der israelitischen Kultusgemeinde.

Rottweil. Es ist gute Tradition, dass beim Bürgerempfang der Stadt auch Auszeichnungen für bürgerschaftliches Engagement verliehen werden. Drei Bürgermedaillen hat Oberbürgermeister Ralf Broß gestern Abend vergeben. Sie gingen an Bettina Steilner, Guntram Vater und Hans-Josef Birner.

Die Stadt ehrt mit der Bürgermedaille das ehrenamtliche Engagement von besonders aktiven Bürgern, die sich in ihrer Freizeit für die Gesellschaft einbringen.

Bettina Steilner hat sich viele Jahre für den Kinderschutzbund engagiert, Hans-Josef Birner wurde unter anderem für seine Tätigkeit als Vorsitzender des Freundeskreises Rottenmünster und für sein Engagement als Gründungsmitglied des Freundeskreises Sommersprossen und des Fördervereins "Kapuziner" ausgezeichnet. Guntram Vater erhielt die Bürgermedaille für sein Engagement im Rahmen der Rottweiler Heimattage, als Gründungsmitglied der Bürgerinitiative Kapuziner und als Buchautor.