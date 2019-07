Rottweil Von Milwaukee nach Zepfenhan

Nun lebt die 29-Jährige in derselben Straße wie ihr Schwager und die Schwiegereltern. "Diese Nähe macht mir schon ein wenig Angst", sagt sie lachend. Sie habe so viel Zeit weit weg von ihrer Familie in Utah verbracht, dass diese räumliche Nähe ungewohnt sei. Das Abenteuer Auswanderung zu wagen, fiel ihr dabei nicht so schwer wie gedacht. "Ich bin ja auch schon früh allein nach Miami gezogen. Außerdem liegen große Umzüge in der Familie", meint sie. Ihre Mutter habe sich mit 17 Jahren in einen Norweger verliebt und sei mit diesem durch die Welt gereist.

Das erste Mal in Deutschland war Annie Hauschel 2011, damals noch allein. "Ich war mit ein paar Freunden beim Oktoberfest. Ich fand es ganz toll", sagt sie lachend.

Deutsch spricht die 29-Jährige bislang nur wenig. "Im August lege ich mein A1-Zertifikat ab. Vor ein paar Tagen hatte ich meine erste Deutschstunde", erzählt sie. Irgendwann möchte sie auch arbeiten, aber dazu müsse sie erst sicherer in der Sprache werden.

Das erste Mal mit Partner Peter war sie 2015 in Deutschland. "Er fragte mich, ob ich schon Pläne für meinen Geburtstag habe, und ich fand eine Reise so romantisch. Dann stellte sich heraus, dass sein Großvater auch Geburtstag hatte und er sich nicht entscheiden wollte", sagt die junge Frau lachend.

Seitdem kam das Paar dreimal jährlich nach Deutschland. "Ich mag die Lebensart hier, die farbigen Häuser in Rottweil, die Historie und das Essen. Immer, wenn wir in Wisconsin Besuch hatten, musste Peter Spätzle kochen", meint Annie.

Der Umzug sei schneller gekommen als erwartet. "Ich vermisse Utah am meisten, auch wenn das Leben in Miami schön war. Hier ist alles langsamer, ruhiger, und man ist nah an der Natur. Das ist auch das, was ich an Utah mag. Außerdem kann man hier zu jeder Jahreszeit leben. In Wisconsin hatten wir drei Tage in Folge Temperaturen von -40 Grad Celsius", erinnert sich die Amerikanerin.

"Das Autofahren ist hier furchteinflößend"

Und auch wenn sie sich in Zepfenhan wohlfühlt, so gibt es doch einige Sachen aus den USA, die sie vermisst. "Klimaanlagen in Häusern und Eis in meinen Getränken vor allem", sagt sie lachend. Gleichzeitig sei das Autofahren in Deutschland wahnsinnig furchteinflößend. "Die Straßen sind so eng, und alle fahren so schnell. Das macht mir wirklich Angst", meint sie. Außerdem sei das Einkaufen hier unglaublich stressig. In den USA packe die Kassiererin die Ware gleich in Tüten.

Umso mehr schätzt Annie Hauschel aber die Menschen. "Sie sind sehr direkt, aber freundlich. Amerikaner sind zwar höflich, man weiß aber nie, was sie wirklich denken."

Aktuell bauen die Hauschels ihr Haus in Zepfenhan um, um es bewohnbar zu machen. "Das ist wahnsinnig viel Arbeit." Zudem bloggt Annie Hauschel in ihrer Freizeit. In den USA ging es noch darum, das tägliche Leben mit Dekoration und Rezepten schöner zu gestalten.

Mittlerweile geht es um das Auswandern nach Deutschland, Stolpersteine und neue Erfahrungen. Dort gibt sie ihren englischsprachigen Lesern Tipps, etwa, dass "Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht so gut" einer der wichtigsten Sätze ist.

Schön sei, dass man sie schon an Fronleichnam bei der Gestaltung eines Blumenteppichs miteingebunden habe. Außerdem freut sich die 29-Jährige noch auf etwas ganz Besonderes: das erste Mal Fasnet. "Das war die einzige Zeit, in der Peter in den USA Heimweh bekam. Ich bin sehr gespannt."

Weitere Informationen: www.hauschelhome.com