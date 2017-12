Rottweil Von der Streuobstwiese zur Marmelade

Auf und neben dem Schulgelände stehen schon Obstbäume von den Einschulungsaktionen. Das umweltpädagogische Projekt will die KWS in Kooperation mit den Streuobst-Pädagogen des Landschaftserhaltungsverbands im Landkreis Rottweil und dem Förderverein der Schule angehen. Es zeichnet sich über ein ganzes Jahr hinweg durch die praktische Bewirtschaftung der Streuobstwiese aus, verbunden mit der Vermittlung von theoretischem Wissen.

Insekten und Kleintiere in der Wiese beobachten

Mit den Streuobstpädagogen des LEV, fachkundigen Eltern und den Lehrkräften sollen sich die Schüler altersgerecht ökologisches Wissen in der unmittelbaren Umgebung der Schule aneignen. Dazu will die Schule Experten einladen, die helfen, die Pflanzen, die Insekten oder Kleintiere sowohl an den Bäumen wie in der Wiese zu beobachten und über sie vieles zu erfahren. Schließlich wollen die Schüler die Früchte ernten und verwerten, indem sie das Obst in der Mensa essen, zum Pressen bringen oder mit essbaren Wildkräutern einen leckeren Snack zubereiten. Sie freuen sich auf den frisch gepressten Apfelsaft, auf Marmelade, Kuchen oder Backpflaumen. Jetzt heißt es im Endspurt für das Projekt Stimmen zu sammeln. Um abzustimmen, reicht es, auf der Homepage www.spardaimpuls.de zur KWS zu scrollen, "Codes anfordern" anzuklicken und die eigene Handynummer anzugeben. An diese wird eine automatisch eine kostenlose SMS mit drei Codes versandt. Diese können innerhalb von 48 Stunden vergeben werden. Der Förderverein der KWS hofft auf rege Unterstützung