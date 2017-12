Rottweil Von der Fußballtorte bis zum Zauberwürfel

Kevin, einziger Bub in der Runde, schneidet ein Trikot aus blauem Fondant aus

Gemeinsam mit Nora Puchtinger, die leidenschaftlich gern Torten backt und gestaltet, dürfen sie einen Nachmittag lang ihre Lieblingstorte produzieren. In der Lehrküche der Rottweiler Römerschule steht alles bereit, als die kleinen Konditoren ankommen. Verschiedene Kuchen sind vorbereitet. "Wenn wir die noch backen müssten, würde das alles zu lang dauern", erklärt Puchtinger den erstaunten Kindern. Gebacken wird allerdings trotzdem, denn schließlich soll es ja nach getaner Arbeit noch einen süßen Abschluss geben.

Auf dem Plan stehen Schwarzwälder-Kirsch-Cupcakes. Die Kinder machen sich gleich an die Arbeit. Da werden Eier aufgeschlagen, Mehl, Zucker, Butter und Schmand abgewogen und Kuvertüre aufgelöst. Alle sind eifrig dabei. Luise gießt die Kirschen aus dem Glas in ein Sieb, damit sie abtropfen können und den Teig nachher nicht zu flüssig werden lassen. Jetzt werden die Zutaten miteinander vermengt und zum Abschluss die Kirschen untergehoben. Vorsichtig befüllen die Kinder die Muffinformen, die dann gleich in den Ofen kommen.