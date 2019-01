Rottweil Von der Arbeitslosigkeit zum Traumjob gelangt

Auch in Sulz in der Wache gebe es einen Mitarbeiter, der auf diesem Weg zum Rettungsdienst gekommen sei. "Es ist wichtig, dass wir Leute gewinnen, die in der Region verwurzelt sind und nicht nur ihre Ausbildung bei uns machen und dann wieder weg sind", so Stotz. "Wir haben großes Glück mit den Kollegen, die diesen Schritt gewagt haben. Wir haben wertvolle Kräfte gewonnen, auf die man sich verlassen kann. Und wir sind mehr als froh, dass das alles geklappt hat", freut sich Stotz, der zugibt, dass man anfangs durchaus skeptisch gewesen sei. "Doch genau solche Leute brauchen wir und hoffen, dass es auch weiterhin Interessierte geben wird, die auf diesem Weg zu uns kommen", ermutigt der Rettungsdienstleiter, denn im Rettungsdienst werden immer zusätzliche Kräfte gesucht.

"Wenn ich gewusst hätte, dass man so viel Anerkennung und Wertschätzung für seine Arbeit bekommt, dann hätte ich den Beruf schon viel eher gewählt", erzählt der 38-jährige Raphael Hummel, der vorher als Lackierer in der Industrie gearbeitet hat. Er habe bereits einige Jobs hinter sich. "Ich wurde zuerst stirnrunzelnd begutachtet", erinnert er sich an sein Vorstellungsgespräch. Er habe gedacht, "dass es nicht klappt". Aber auch er habe eine Zusage, und dann vom Arbeitsamt letztlich den Bildungsgutschein erhalten und die Ausbildung begonnen.

Beide ermutigen auch andere, den Schritt zu wagen

Lange Zeit sei er skeptisch gewesen, ob er schwierige Einsätze meistern könne, gibt er unumwunden zu. Doch auch nach emotionalen Tiefpunkten und schwierigen Notfällen könne man neue Kraft schöpfen, da der Umgang mit den Kollegen schon fast familiär sei, habe er erfahren. "Man redet viel über das Erlebte, und die Einsätze schweißen zusammen", sagt der 38-Jährige. "Vor zwei Jahren an Weihnachten wussten wir nicht, wie es weitergehen soll, und jetzt haben wir unseren Traumjob gefunden", freuen sich Peter Eberhardt und Raphael Hummel, und möchten mit ihrer Geschichte andere ermutigen, auch diesen Schritt zu wagen. "Es hat sich absolut gelohnt".