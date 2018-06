Rottweil Von Campus-Uni bis Studium in Übersee

Beim sogenannten "Markt der Möglichkeiten", konnten sie sich an zahlreichen Ständen über die verschiedenen Fachgebiete erkundigen und bekamen neben Informationsmaterial auch Kugelschreiber, Buttons und weitere Werbeartikel gereicht. Doch man merkte schnell: allen waren die Informationen und die Interaktionen mit den "Experten" wichtiger. Wissbegierig sahen sie sich auch die Präsentationen möglicher Berufsfelder und Studiengänge in den Klassenzimmern an, bei denen jeder bis zu drei Berufe näher betrachten konnte.