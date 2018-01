Rottweil Vom Suchen und Finden von Staub

Rottweil. 34 geschulte Reinigungskräfte in schwarzen Anzügen, weißen Handschuhen und Zylinder bekommen morgen, Samstag, vom Narrenmeister eine schweißtreibende Arbeit übertragen. Bis zu zwölf Häuser hat jede der 14 Putzkolonnen, bestehend aus zwei, manchmal auch drei oder in wenigen Fällen auch vier Saubermachern, auf dem Zettel stehen, um dort den Staub der vergangenen elf Monate von Schantle, Biß und Fransenkleidle zu entfernen. Eine herausfordernde Arbeit, die, wie der Rottweiler zu sagen pflegt, eine besondere Kuttel braucht, denn zwischen zwölf und 18 Stunden benötigen die Sauberkeitsexperten, bis allen auf den Zetteln stehenden Häusern eine vornärrische Grundreinigung zuteil wurde. Gelebtes Brauchtum eben.

Geschätzt wird diese Tradition von den Bürgersleuten und Zunftmannen aber nicht um des Staubes Willen, denn Staubwischen ist nun wahrlich nicht etwas, um was es sich lohnt, eine Kultur der Erinnerung zu entwickeln. Nein, geschätzt werden das Abstauben sowie die Fasnet wegen des verborgenen Kerns, den dieses Brauchtum in sich trägt.

Beim Abstauben geht es um Alt und Jung in Familien, die gemeinsam auf die oft unpünktlichen Saubermacher warten und die Zeit des Wartens mit Geschichten von früher überbrücken, sodass auch die Kleinsten im Familienkreise ein ganz neues Stück Lebenswelt der Eltern oder Großeltern kennenlernen. So wird aus dem wortkargen Opa plötzlich wieder der dynamische Kerl, der die Abstauber vor Jahrzehnten mit Schenkelklopfern zum Lachen brachte, und der heute manchmal strenge Papa erzählt dann auch mal von seinen Ängsten vor den schwarzen Herren im Frack und der gruseligen Federahanneslarve, die auf dem Sofa bereit fürs Abstauben lag. Beim Abstauben geht es auch um Familien, die in den vergangenen Monaten Schicksalsschläge erfahren haben und die Zeit mit den Abstaubern wertschätzen, weil diese die Fasnet erwecken und so von dem traurigen Gestern ablenken und das Herz auf das frohere Morgen einstimmen. Beim Abstauben geht es nicht zuletzt um das Nah und Fern in Freundeskreisen. Ehemalige Klassenkameraden oder Nachbarskinder von früher, die sich an Dreikönig in einem Abstauberhaus treffen, um ihre Freundschaft zu vertiefen oder zu pflegen, weil man sich unterm Jahr berufs- oder familienbedingt nur noch selten trifft.