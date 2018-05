Rottweil Vom Start weg begleitet

Der Jugendmarkt der Sparkasse ist vielseitig. Man kann ihn sich wie eine Treppe vorstellen. Die Stufen steigen mit zunehmendem Alter. Es gibt in jeder Stufe typische Angebote. Zur Geburt eines Kindes unterstützt die Kreissparkasse Rottweil die Eltern mit dem Ratgeber "Start ins Leben" und einem Konto für das Neugeborene.

Mitglied im KNAX-Klub

Die nächste Stufe erlangt das Kind im Alter von fünf Jahren. Mit der Vollendung des vierten Lebensjahres wird es automatisch Mitglied im KNAX-Klub. Das Kind erhält einen eigenen KNAX-Ausweis und kann ab dem Schulalter an Veranstaltungen wie Pool-Party, Disco oder Jugendtagen teilnehmen. Zusätzlich gibt es viermal im Jahr das KNAX-Heft mit vielen lustigen Geschichten von Didi und Dodo, viermal im Jahr finden die KNAX-Tage und einmal jährlich der Weltspartag statt. An diesem Tag dürfen sich die Kinder während des Einzahlens des gesparten Geldes eines der vielseitigen Geschenke aussuchen. So erlernen sie schon in jungen Jahren, mit dem Geld verantwortungsbewusst umzugehen.