Rottweil Vom Ökohaus bis zur Pubertät

Rottweil. Zusammen mit den Kooperationspartnern – evangelische Erwachsenenbildung, Lokale Agenda Rottweil und Initiative "Bewahrung der Schöpfung" – wurde eine Veranstaltungsreihe mit spannenden Themen und Referenten entwickelt. In diesen Veranstaltungen werden, so der Leiter der keb Rottweil, Frido Ruf, spirituelle, ökonomische soziale und ökologische Aspekte beleuchtet.

Die Auftaktveranstaltung findet am 30. Januar ab 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Rottweil statt: Thomas Vogel von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg betitelt seinen Vortrag mit dem Thema "Das gute Leben. Über Maßlosigkeit und Mäßigung". Weitere Veranstaltungen in dieser Reihe sind: am 18. Februar die Bloggerin Annette Reif mit dem Thema "Jeden Tag das gleiche Outfit!". Im Mittelpunkt steht dabei der fair-antwortliche Umgang mit Kleidung.

Am 22. März ist der Journalist Günther Wessel zu Gast, der mit seiner vierköpfigen Familie versucht hat, ein Jahr lang CO²-neutral zu leben.