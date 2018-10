Rottweil Vom Mut, der die Angst überwindet

Als Soldat tätowiert zu sein, ist laut Alexander Thamm nichts Ungewöhnliches. "Da fällt es eher auf, wenn man nicht tätowiert ist." Trotzdem trage man bei öffentlichen Veranstaltungen Langarm. Der 27-Jährige ist schon seit fast zehn Jahren bei der Bundeswehr, macht derzeit eine Ausbildung zum Notfallsanitäter beim Rettungsdienst.

Bis sein Arm so aussah wie jetzt habe es anderthalb Jahre gedauert. "Ich habe mir gesagt: Wenn ich länger als zehn Jahre beim Bund unterschreibe, dann wird der ganze Arm tätowiert", erzählt er. Und natürlich musste es ein ehemaliger Bundeswehr-Kamerad sein, der die Motive unter die Haut stechen durfte.

Im September 2016 hatte Thamm die erste von acht Sitzungen. "Und ja, ich hatte Schmerzen. Alles andere wäre gelogen. Besonders an Ellbogen und Handgelenk ist es, sagen wir, ärgerlich", sagt er grinsend.

Der Ursprungsgedanke war, in Bezug auf den Spruch "Das schaffe ich mit links" alles auf den linken Arm stechen zu lassen, was alles andere als leicht ist. "Alles Negative sollte drauf: Tod, Krieg und Chaos. Sozusagen das Negativste, was man mit links schaffen kann", sagt Thamm. Sein Tätowierer habe das Gesamtwerk am PC entworfen.

Der Arm ist im Stil des Zweiten Weltkriegs gehalten. Unten sieht man einen Soldaten von hinten. "Er steht für die, die von uns gegangen sind und den Mut hatten, vorauszugehen", sagt Thamm. All das werde vom Tod überschattet, der einen stets begleite. Das verdeutlichen ein Totenschädel mit Helm und ein Soldatenfriedhof.

Weiter oben sieht man ein amerikanisches Landungsboot vor der Normandieküste und einen deutschen Soldaten mit Maschinengewehr. "Die Amerikaner hatten trotz ihrer Macht Angst. Dennoch taten sie, wofür sie ausgebildet waren, egal, wie allein sie sich fühlten. Die Bilder stehen für den Mut, das zu überstehen."

Den Sprung wagen

Dass man die innere Stärke nicht unterschätzen sollte, zeigt ein Tigerpanzer. Ganz oben ist ein Himmel mit drei Flugzeugen und Fallschirmjägern zu sehen sowie einer von hinten wie er gerade aus dem Flugzeug springt. "Es geht um ein lebenveränderndes Ereignis und den Sprung zu wagen", sagt Thamm.

"Ein Mensch mit Vorurteilen wird meinen Arm erstmal doof finden, weil es um den Krieg geht", sagt der 27-Jährige. Doch fast immer habe er ausschließlich positive Reaktionen bekommen. "Oft sagen mir andere, wie gut es gestochen ist und dass die vielen Details auch auf Distanz noch gut aussehen. Darauf bin ich sehr stolz." Auch er sage anderen Menschen mittlerweile, wenn er ihre Tätowierungen gut finde. "Man steckt da viel Zeit, Geld und Herzblut rein", meint er.

In seiner Tätigkeit als Rettungssanitäter sei er schon oft Menschen begegnet, die im Zweiten Weltkrieg gedient hätten. "Oft erzählen sie mir dann ihre Geschichte und fühlen sich verstanden. Ich habe das Gefühl, sie sind froh, dass sie darüber sprechen können", meint der 27-Jährige.

Mit den Tattoos werde es definitiv weitergehen, weiß Alexander Thamm schon jetzt. "Es ist keine Sucht, aber man hat viele Ideen, die man umsetzen will. Das ist ein stetiger Prozess", meint der Rottweiler. Ungefähr weiß er schon, was als Nächstes entstehen soll. "Auf den rechten Arm kommen alle guten Dinge: das Leben und die Liebe als alles antreibende Kraft."