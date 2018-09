Rottweil Voller Wut rot gesehen?

Nur fünf Tage später hatte der Angeklagte wohl beschlossen, sich an seinem Mitbewohner, der am 7. April die Polizei gerufen hatte, zu rächen. Nach erneutem Alkohol- und Cannabiskonsum soll er in die Asylunterkunft zurückgekehrt und gegen 22.30 Uhr mit einem Holzstuhlbein bewaffnet in das Zimmer seines Mitbewohners eingedrungen sein. "Er machte ihn für die Polizeialarmierung und damit seine Verletzung am Auge verantwortlich", heißt es in der Anklageschrift.

Im Sinnen auf Rache habe er das Stuhlbein verdeckt hinter dem Rücken gehalten, ehe er auf den im Bett liegenden, offenbar arglosen Mitbewohner zuging und ihn mit dann mit dem Holzstuhlbein mehrfach, stark und vorwiegend ins Gesicht und auf den Kopf schlug. Währenddessen habe er "I kill you" geschrien und in seiner Raserei erst bei Eintreffen der Polizei aufgehört.

Bei einer Blutabnahme wurden beim Angeklagten 1,45 Promille und ein THC-Gehalt von 2,7 Nanogramm pro Milliliter Blut ermittelt.

Der Geschädigte trug zahlreiche schwerwiegende Verletzungen davon, unter anderem mehrfache Frakturen beider Augenhöhlen, des Nasen- und Jochbeins sowie zweier Finger. Ein Teil des Ringfingers musste in der Folge amputiert werden.

Der Angeklagte steht somit einmal wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung und Bedrohung in sechs Fällen vor Gericht, zum anderen wegen versuchten Mordes mit dem Merkmal Heimtücke in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Am 16. Oktober wird die Verhandlung ab 9 Uhr fortgesetzt. Dann wird sich zeigen, ob der Angeklagte Angaben machen will, ehe Richter Karlheinz Münzer in die Beweisaufnahme einsteigt.