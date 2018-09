Rottweil Volkes Stimme nach Schweizer Vorbild

Rottweil. Es ist überraschend wenig los vor der Stadthalle an diesem frühen Freitagabend. Keine Demonstranten, kein Protest – dafür ein ordentliches Aufgebot an Polizisten und Security-Mitarbeitern. Man ist auf mögliches Störpotenzial eingestellt. Kritische Stimmen wird es erst in der Diskussionsrunde geben, wenngleich diese von Einzelnen im Publikum niedergeschrien werden. Ob ein Abend, bei dem es um die Kernelemente direkter Demokratie geht, so enden sollte ist fraglich.

Der Auftakt der Bürgerdialog-Veranstaltungsreihe der AfD ist auf "Heimat" gepolt. Dem Besucher soll die Revolutionäre-Tradition Baden-Württembergs in Erinnerung gerufen werden. "Sich einmischen, politische Teilhabe fordern", darauf stellt Christiane Christen, stellvertretende Vorsitzende der AfD Rheinland-Pfalz, in ihrer Anmoderation ab, ehe sie das Mikro an den Fraktionsvorsitzenden der AfD im Landtag, Bernd Gögel, abgibt. Gögel ist ein Mann mit Humor und will, wohlwissend um die derzeit zunehmende Stärke seiner Partei, mit den Großen spielen. Launig lässt er wissen: "Aufgrund der Sprachgeschwindigkeit sehen Sie, dass ich ein würdiger Nachfolger unseres Ministerpräsidenten wäre." Die etwa 120 Gäste in der Stadthalle lachen bevor es ernst wird.

Hauptredner Emil Sänze, AfD-Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Rottweil-Tuttlingen, gibt einen Crash-Kurs in direkter Demokratie. "Fühlen Sie sich machtlos? Fühlen Sie sich wie ein Spielball der Mächtigen?", fragt er in die Runde. Zustimmendes Nicken. Sänze, der in seinem silberfarbenen Anzug auf der Bühne auf und ab läuft, hat die Lösung parat. Mit ihrem bislang im Landtag gescheiterten Gesetzesvorstoß zur Herabsetzung der Hürden von Volksanträgen, Volksbegehren und Volksabstimmungen, – kurz "Demokratiestärkegesetz" – könnte dem Volk ein großes Stück Macht zurückgegeben werden. Für den Antrag gab es von den politischen Gegenspielern und verschiedenen Organisationen viel Kritik.