Rottweil Volker Kauder serviert schwäbische Kost

Ziel der Reise war es, den Teilnehmern anhand politischer Gesichtspunkte einen interessanten Eindruck von der Bundeshauptstadt zu vermitteln. Auf dem Programm stand daher die Besichtigung des Reichstagsgebäudes und ein Besuch in der Landesvertretung Baden-Württemberg, in der Kauder die Gäste begrüßte und traditionell schwäbisch mit Maultaschen und Kartoffelsalat verköstigte. Außerdem wurden das "The Wall Museum" und die "East Side Gallery" besichtigt.

Grausame Einblicke in ein Stasi-Gefängnis

Als weiterer Höhepunkt bekamen die Teilnehmer eine Führung durch die ehemalige zentrale Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR in der Gedenkstätte Hohnschönhausen. Dabei erfuhr die Reisegruppe von Zeitzeugen und ehemaligen Insassen grausame Details über den einstigen Alltag im ehemaligen Stasi-Gefängnis.