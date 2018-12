Rottweil Visite und Not-OPs statt gemütlicher Feier

Rottweil. In Krankenhäusern, Pflegeheimen, in der Gastronomie, bei Polizei, Rettungsdienst und anderen Einrichtungen herrscht auch an diesen Tagen normaler Alltag. Das Familienleben steht oft hintenan. Für Dominik Haas, den ärztlichen Leiter der Zentralen Notaufnahme der Helios-Klinik, ist das keine Besonderheit. "Obwohl meine Familie mit Papa als Arzt gewohnt ist, dass dieser immer wieder mal an Wochenenden Dienste leisten und öfter auf Abruf bereitstehen muss – also für gemeinsame Freizeit nur bedingt bereit steht – stellen ärztliche Dienste um die Weihnachtszeit schon eine besondere Situation dar", erzählt Dominik Haas. Der Papa zweier kleiner Kinder weiß, was solche Tage bedeuten. "Die Einsatzplanung nimmt zwar auf die Familienverhältnisse der Ärzte und Schwestern Rücksicht, die an Heiligabend Dienst haben, aber eine ununterbrochene ärztliche Versorgung ist auch über Weihnachten – insbesondere in der Notaufnahme – sicherzustellen. So trifft es hin und wieder mal doch jeden Arzt und jede Schwester zum Weihnachtsdienst", sagt er.

Bei der Familie Haas beginnen die Vorbereitungen für Heiligabend meist schon einige Tage vorher. "Die Vorfreude der Kinder nimmt täglich zu", erzählt der Mediziner. Der Weihnachtsbaum selbst werde Heiligabendvormittag aufgestellt und geschmückt, "während die Kinder bei den stets hilfsbereiten Großeltern sind, und zusammen am späten Nachmittag mit Oma und Opa zurück kommen."

Der Anblick des erleuchteten Weihnachtsbaumes sei dann etwas ganz Besonderes. "Die strahlend großen Augen der Kinder bringen den Eltern beglückende Momente", schwärmt Haas. Im Anschluss wird bei Familie Haas noch gemeinsam gespeist, bevor sich der Papa dann auf den Weg in die Helios-Klinik macht, um seinen Dienst anzutreten. Und Geschenke? "Die Bescherung findet üblicherweise am 1. Weihnachtstag im vergrößerten Familienkreis mit weihnachtlicher Instrumental-Musik statt." Das sei immer so.