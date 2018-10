Bei der Jubilarfeier im festlich geschmückten Jugendstilsaal ehrte das Vinzenz-von-Paul-Hospital 92 langjährige Mitarbeiter, davon drei Ordensschwestern. Der kaufmännische Leiter Edmund Hipp sprach ihnen seinen Dank aus für das jahrzehntelange Engagement zum Wohl der Patienten und Bewohner. "Erst die Summe all Ihrer Dienste und das Zusammenspiel Ihrer fachlichen Kompetenz, Ihrer tatkräftigen Mitarbeit und Ihres Einsatzes machen unser Hospital zu dem, was es ist, und verleihen ihm den guten Ruf, den dieses Haus auch über unsere Region hinaus genießt", betonte Hipp. Schwester Oberin Karin Maria Stehle beleuchtete in einer kleinen Zeitreise die Ereignisse aus der Hauschronik von vor 40, 30, 25, 20 und zehn Jahren. Auch Eva Erny, Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, dankte den Jubilaren für die geleisteten Dienste, die gute Zusammenarbeit und die Treue zur Einrichtung. Musikalisch umrahmt wurde die Jubilarfeier vom Querflötenduo Leonie Riedlinger und Irena Soloducha-Moleta von der Musikschule der Stadt Rottweil. Foto: Pfautsch