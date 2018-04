Rottweil/Villingendorf Familiendrama: Angeklagter früher aggressiv

Zwei Polizeibeamte berichteten wenig später in der Verhandlung, dass die Mutter des getöteten Kindes mehrmals mit ihrem neuen Verlobten aufgetaucht sei und Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung sowie Sachbeschädigung erstattet hätte. So habe Drazen D. ihr bei einem Einkauf in singen gedroht, er werde in ein paar Monaten kommen und alle, die ihr nahestehen, vor ihren Augen töten. Zudem schilderte die Mutter, dass jemand um ihr Haus geschlichen sei.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er die Frau am Leben ließ, um ihr durch den Verlust ihres Kindes Leid zuzufügen.

Die geheime Adresse muss Drazen D. offenbar durch das Schreiben einer Behörde herausbekommen haben.

Am Nachmittag werden die Angehörigen des getöteten Verlobten sowie seiner Cousine angehört.

