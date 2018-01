Rottweil/VS AfD-Mitglied wieder ausgeladen

Zunächst sei er eingeladen worden, schildert Sänze, er habe sich auch angemeldet – und schließlich sei er wieder ausgeladen worden. Per Sprachnachricht des Netzwerk-Vorsitzenden Armin Frank: "Sie haben sich zu einer Veranstaltung angemeldet am 23. Januar von uns (...) Sie sind als AfD-Mitglied nicht erwünscht in dieser Veranstaltung."

Es gebe einen Vorstandsbeschluss, wonach "wir niemanden von der AfD offiziell hier bei uns haben möchten", zitiert Sänze Franks Nachricht und weiter: "Ich bin verpflichtet, Ihnen das zu sagen."

Auf Wunsch könne Sänze ihm Mitteilung geben, dass er die Nachricht erhalten habe, so Franks Wortlaut. Telefonisch habe er bereits sein Unverständnis "über diese hölzerne und jeglicher Begründung entbehrende Nachricht" kund getan. Doch das war eigentlich gar nicht notwendig: Deutlich brüskiert und "mit großem Befremden" machte Sänze seinen Fall nun in einer E-Mail an die Mitglieder des Netzwerkes und die Presse öffentlich. Dabei spricht er von einer "skandalösen Maßnahme".