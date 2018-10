Rottweil Villa Duttenhofer: Ungeduld wächst

"Mieter für Gastronomie gesucht" –­ ein Transparent weist Interessenten am Bauzaun darauf hin: Die Activ Group, die die denkmalgeschützte Villa Duttenhofer in den vergangenen Monaten hat restaurieren und den Anbau erstellen lassen, kann noch immer keinen Erfolg vermelden. Zunächst war lange nach einem neuen Gastronomen für den geschichtsträchtigen Bau gesucht worden, mit dem gemeinsam die Ertüchtigung des Objekts hätte in Angriff genommen worden können. Dann machte sich die Activ Group doch selbst ans Werk – in der Hoffnung, es werde sich schon ein Mieter finden, wenn sich mit fortschreitender Restaurierung erst zeige, was da direkt an der Hochbrücke wieder in altem Glanz erstrahlt.

Kein Vertrag

Nun haben sich die Arbeiten etwas länger hingezogen, als zunächst gedacht, doch für das gastronomische Projekt gibt es noch immer keinen unterzeichneten Vertrag. Der Innenausbau ist soweit vorerst abgeschlossen. Das Weitere muss dann in Abstimmung mit einem Pächter geschehen. Damit ist klar: 2018 wird es hier keine Neueröffnung geben – ganze neun Jahre nachdem von Seiten der Stadt der Vertrag mit dem Pächter-Paar Engler/Nagel beendet worden ist.