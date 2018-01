Rottweil Vier Verletzte bei Wohnhausbrand

Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus der Garage im Untergeschoss, und aus der Haustür quoll dicker schwarzer Rauch. Die vier Hausbewohner seien bei Eintreffen der Feuerwehr bereits mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, informierte Feuerwehrpressesprecher Rüdiger Mack. Dies sei zunächst unklar gewesen. Deswegen hätten Atemschutzgeräteträger das Gebäude auf weitere Personen hin abgesucht. Eine Katze habe unversehrt gerettet werden können.

Die Brandursache waren laut Polizei Schweißarbeiten. Ein 52-Jähriger hatte in der Garage an seinem Auto geschweißt, als der Wagen plötzlich in Brand geriet. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.