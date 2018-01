Rottweil Vier Mal Babyglück am Neujahrstag

Rottweil. Besser kann das Jahr nicht starten. So lautet der Tenor zweier junger Familien, deren Familiennachwuchs am Neujahrstag das Licht der Welt erblickte. Insgesamt vier Neujahrsbabys verzeichnet die Helios-Klinik dieses Mal: zwei Mädchen und zwei Jungen.

Während anderenorts in Rottweil ausgiebig der Jahreswechsel gefeiert wird, ist Svetlana Buza bereits in ihrem Krankenhauszimmer. "Silvester war in diesem Jahr gemütlich", sagt sie. Vom zweiten Stock aus habe sie immerhin eine tolle Sicht auf das Feuerwerk gehabt.

"Der errechnete Geburtstermin war an Heiligabend", schmunzelt die frischgebackene Mama. Daher habe sie die Geburt ihres ersten Kindes kaum erwarten können. Dass ihr Sohn Demian dann am Neujahrstag das Licht der Welt erblickte, sei so nicht geplant gewesen. "Das spielt in dem Moment auch keine Rolle. Aber im Nachhinein betrachtet, ist das natürlich ein super Jahresstart", resümiert sie und fügt hinzu: "Davon kann man später erzählen."