Rottweil Vielleicht der Anstoß für einen grenzübergreifenden Kick

Als erstes stand der Besuch der Feuerwehrkaserne auf dem Programm. Schnell wurde den Besuchern klar, dass es in Frankreich bei der Feuerwehr sehr viele Parallelen zum Militär gibt. Unter den Feuerwehrleuten entstand schnell ein reger Austausch über Einsatzzahlen, technische Standards und die örtlichen Probleme der beiden Wehren. Im Anschluss daran wurde die Gruppe überaus gastfreundlich im "Aufenthaltsraum", der sich in Hyères im Freien befindet, bewirtet. Die beiden stellvertretenden Stadtbrandmeister Volkmar Caduff und Joachim Wollstädt tauschten derweil mit den Gastgebern Gastgeschenke sowie Ärmelabzeichen aus.

Gegen Abend stand der Besuch des Hyères Football Club (HFC) im Stade Perruc an. Auch hier wurde die Rottweiler Gruppe, in Begleitung des Freundeskreises, vom Vorsitzenden Jean-Pierre Blasco herzlich empfangen. Er berichtete von seinem Besuch 1969 in Rottweil. Damals war er als Spieler der ersten Mannschaft zu einem Freundschaftsspiel nach Rottweil gekommen. Er bedauerte, dass es seither zu keinem Austausch mehr kam und gab dem derzeitigen Vorsitzenden des FV08 Rottweil, Peter Weiss, somit gleich eine Hausaufgabe mit auf den Heimweg – als Anstoß, die Partnerschaft auch unter den Fußballvereinen wieder zu vertiefen.

Nach einem Stadionrundgang und Besichtigung der Bildergalerie wurden auch hier Gastgeschenke ausgetauscht und der Tag konnte bei regionalen Köstlichkeiten und netten Gesprächen ausklingen. Alle waren sich am Ende jedoch einig, es muss unbedingt ein Wiedersehen in Rottweil, vielleicht schon zum Weihnachtsmarkt, stattfinden.