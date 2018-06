Rottweil Vielfältige Themen

Damit auch Frauen mit Migrationshintergrund und noch nicht so Deutschkenntnissen von der Veranstaltung profitieren können, sind Dolmetscherinnen für verschiedene Sprachen vor Ort. Mit der Veranstaltung soll Frauen, die neu in Rottweil sind, eine Möglichkeit geboten werden, sich über verschiedenste Themen und Beratungsdienste in der Gegend zu informieren. "Ich selbst kam vor einigen Jahren aus Italien nach Deutschland und hätte damals gerne eine solche Infoveranstaltung besucht", sagt Primiceri.

Die Themen des Vormittags sind vielfältig: Miriam Kammerer von der Kontaktstelle Frau und Beruf wird zu Gast sein und Infos zum Wiedereinstieg ins Berufsleben geben. Monika Heidger vom Freundeskreis Asyl wird auf Angebote eingehen, für die keine besonderen Sprachkenntnisse erforderlich sind. Michelle Reutebuch von der DAK wird die Krankenversicherungspflicht in Deutschland thematisieren. Sie steht für Fragen rund um den Versicherungsschutz zur Verfügung. Anika Dölker von der Migrationsberatung der Caritas wird von ihrer Arbeit berichten.

Im Anschluss an die kurzen Vorträge wird den Teilnehmerinnen Gelegenheit gegeben, ihre individuellen Fragen an die Referentinnen zu stellen. Die Veranstaltung wird von der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, Sarah-Miriam Banholzer, sowie Sarah Link von der Fachstelle Integration der Stadt Rottweil unterstützt. Sie ist kostenfrei, lediglich für das Frühstück wird ein Kostenbeitrag erhoben. Rückfragen und Auskünfte unter Telefon 0176/ 81 78 74 09 oder per E-Mail info.iff.rottweil@gmail.com