Rottweil Vielfältig wie das Wahrzeichen selbst

An der alten Stein-Wand hängen einige kleine Polaroid-Fotos. Auf einem davon ist "der schönste Rottweiler der Welt zu sehen". Auf einem anderen ein Rottweiler-Fan aus der Mongolei. Zu jedem der Bilder weiß Lehmann eine Geschichte zu erzählen. "Aus der ganzen Welt kommen die Hundebesitzer nach Rottweil, weil sie wissen wollen, wo der Hund herkommt", schildert sie ihre Erfahrungen.

Schräg gegenüber leuchtet eine bunte Tasche. Das Logo des Ladens ist darauf abgebildet. "Jede Tasche ist ein Unikat", bemerkt Lehmann und erklärt, dass es sich um ein Charity-Projekt handle, das sie zusammen mit dem Förderverein der Waldorfschule betreibe.

Sie selbst ist 1994 hierher gezogen und ist zum Fan der Hunde geworden, wie sie im Gespräch erzählt. Ihr sei es wichtig zu zeigen, dass der Rottweiler eine "unglaublich gutmütige Seite" hat. "Ich möchte, dass dieser gute Kern sichtbar wird." Währenddessen schaut sich ein Ehepaar im Laden um. Unter anderem ein Rottweiler-Turnbeutel wechselt den Besitzer.

Beliebtes Fotomotiv

Auch die Stadt Rottweil nutzt ihr weltweit bekanntes Wahrzeichen zur Vermarktung. André Lomsky, Wirtschaftsförderer der Stadt, greift ein Beispiel heraus und nennt die Rottweiler-Skulptur des Künstlers Ottmar Hörl vor dem Stadtmuseum. "Der Bronze-Rottweiler dient vielen Touristen als beliebtes Fotomotiv und hat inzwischen eine ganz blank polierte Schnauze." Zu besonderen Anlässen, beispielsweise Firmenjubiläen, verschenke die Stadt Kunst-Skulpturen von Hörl, die auch in und vor einigen Geschäften in der Innenstadt platziert sind.

Außerdem verweist Lomsky auf weitere Bezugspunkte in der Stadt. Unter anderem nennt er den Nägelesgraben, wo es die bunten Pop-Art-Rottweiler von Holger Rabenstein zu bestaunen gibt.

Einsatz als Kunstobjekt

"Der Hund kommt eben aus der Stadt", sagt Lomsky. Daher funktioniere die Vermarktung im Stadtmarketing auch. In der Tourist-Information gibt es beispielsweise Rottweiler-Postkarten und T-Shirts. "Die Stadt, aber auch die Einzelhändler, nutzen den Hund immer wieder gerne als Werbeträger."

Seit einem knappen Jahr sitzt vor dem Laden von Simon Rau ein Rottweiler. Es ist ein Kunstwerk aus Fichtenholz, gefertigt mit einer Motorsäge, wie der Inhaber von Glückseligkeiten von Rau schildert. Im gemütlichen Laden hängen einige Pop-Art-Werke von Bernd Luz. Sie sind geprägt von der Rottweiler Tradition. Neben einem Fasnet-Motiv blickt den Kunden ein vertrautes Konterfei entgegen. Es ist ein Rottweiler auf einem in Blau- und Gelbtönen gehaltenen Hintergrund. Simon Rau begrüßt es, dass so viele Rottweiler das Stadtbild prägen. "Er gibt der Stadt eine Identität, so wie die Fasnet", zieht er den Vergleich.

Wer die Hauptstraße einige Meter weiter nach unten geht, findet sich vor dem Puppen- und Spielzeugmuseum wieder. Dort bietet Kornelia Hermann Rottweiler als Plüschtiere an. "Hier in Rottweil sind sie sehr gefragt", sagt sie, als ein plüschiges Souvenir über den Tresen geht. Es ist eines derer, die nun auch mit einem neuen Rottweiler-Produkt erworben werden können: dem Rottweiler Bier.

Handtasche statt Sixpack

Ein besonderer Augenfang ist die dazu passende Männerhandtasche aus Holz – die neue Form des Sixpacks. Naturtrüb, nicht zu herb kommt es daher, das Rottweiler Bier. Naturtrüb deshalb, weil der Rottweiler ein dunkler Typ ist, erläutert Initiator Sven Keller. Und, es sollte ein Bier sein, das jedem schmeckt, betont er. "Es soll keiner sagen, dass er das gar nicht mag."

Er nimmt eine Flasche. Als er die Bügel öffnet, ertönt ein vertrautes, kurzes "Plopp" und der Duft von vollmundig-frischem Bier mit leichter Hopfennote umspielt den Geruchssinn der Nase. Leichte nebelartige Wölkchen steigen aus dem Hals der gut gekühlten Flasche empor. Prost.

Eine erste Charge von 12 000 Flaschen des unfiltrierten Gerstensafts sind vergangene Woche in Alpirsbach abgefüllt worden. Das Design ist schlicht und unaufgeregt. Besuchern des Jazzfests ist die dunkelbraune Flasche mit dem schwarz-weiß gehaltenen Etikett vielleicht schon aufgefallen.

Auch in Umgebung gefragt

"Uns war es wichtig, dass wir es bis zum Jazzfest hinbekommen", schildern der Rottweiler Initiator und Logistik-Spezialist Hubert Roth von Getränke Mebold. Die letzte Auslieferung erfolge am heutigen Montag, sodass alle Lokale, die das Rottweiler Bier anbieten wollen, dieses auch ausschenken könnten. "Das Bier soll hier dauerhaft etabliert werden", schildert Roth im Gespräch mit unserer Zeitung.

In über 30 Läden in Rottweil und der Umgebung wird es das Bier zu kaufen geben. Unter anderem im Culinara-Markt, bei Wohn Schick, im Café am Känzele, bei den Tankstellen, im Cappuccino, im Café Schädle, im Irish Pub, bei My Engele, und natürlich auch beim Logistik-Partner Getränke Mebold.

Die Vielfalt zeigt: Der Rottweiler ist in nahezu allen Lebenslagen ein treuer Begleiter, nicht nur hier in Rottweil.

Große Hunde, zu denen getrost auch der Rottweiler zählt, stehen meist dann in den Schlagzeilen, wenn etwas Schwerwiegenderes passiert ist. Entsprechend angekratzt kommt auch das Image der jeweiligen Rasse daher. Wie wäre es mit einem kleinen Test: Was sind Ihre ersten Assoziationen, wenn Sie an einen Rottweiler denken? In unserer Serie "Eine Rasse – viele Gesichter" haben wir das wohl bekannteste Wahrzeichen der Stadt genauer unter die Lupe genommen. Und wie der Titel schon sagt: Rottweiler sind ganz schön vielfältig –­ und weltweit beliebt. Vor allem in Rottweil selbst, wie dieser Teil der Serie beispielhaft zeigt.