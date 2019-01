Rottweil Vieles für Erhalt der Lebensqualität

Sehr positiv sei eine Bürgerbefragung dazu verlaufen, die von Professor Thomas Klie von der Evangelischen Hochschule Freiburg wissenschaftlich begleitet wurde. Die Rücklaufquote sei mit 34 Prozent hoch gewesen. Als Befragungsergebnis könne folgendes festgestellt werden: "Ältere Menschen wollen ein selbstständiges Leben in ihren eigenen vier Wänden führen. Lebensqualität bedeutet für sie Unterstützung und Hilfe durch Menschen in ihrer Nähe."

Der Arbeitskreis "Soziales" engagiere sich nach Qualifizierungskursen für "Alltagsbegleiter" unter anderem mit hauswirtschaftlichen Tätigkeiten bei der Sozialgemeinschaft und in der Nachbarschaftshilfe. Zudem solle eine Tagespflegegruppe in einem Neubau eingerichtet werden, erklärte Schwellinger. Sie erläuterte weiter die Gründung einer "ZEITBANKplus" innerhalb der Sozialgemeinschaft durch einen Arbeitskreis. "Die geleisteten oder in Anspruch genommenen Stunden werden auf Zeitkonten gebucht. So können Zeitguthaben angespart werden. Mit diesen Stundenguthaben kann man sich wiederum von anderen helfen lassen."

Das Ziel sei, dass die Mitglieder so lange wie möglich selbstständig in ihrer vertrauten Umgebung eine hohe Lebensqualität genießen könnten. Die Zeitbankmitglieder leisteten sich gegenseitige Hilfestellung im Alltag. Als Beispiele für diese Hilfe führte Schwellinger unter anderem an: Unterstützung bei Gartenarbeit, Besuchsdienste, Fahrt zum Arzt, Einkaufsfahrten und noch vieles mehr. Die eingebrachten Stunden würden mit Hilfe von unterschiedlichen Stundenschecks verrechnet.