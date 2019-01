Rottweil Viele Infos zu sozialen Berufen

Kreis Rottweil. Fachkräfte in sozialen Berufen sind dringend gesucht. Wer eine Ausbildung in diesem Bereich anstrebt und noch Informationsbedarf hat, ist richtig bei einer Veranstaltung der Agentur für Arbeit am 7. Februar, 16 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) in der Neckarstraße 100 in Rottweil. Die Schulleiterin des Edith-Stein-Instituts Rottweil, Cornelia Graf, und die Abteilungsleiter der Fachschulen für Sozialpädagogik der Nell-Breuning-Schule, Erika Gruber, und der Fritz-Erler-Schule Tuttlingen, Ralf Wibiral, sowie die Abteilungsleiterin der Altenpflegeschule der Beruflichen Schulen Schramberg, Gabriele Siegl-Bialek, stehen als Referenten Rede und Antwort. Sie geben Einblicke in die vielfältigen Ausbildungen, die von Erzieher- bis zu Altenpflegetätigkeiten reicht. Die Referenten berichten nicht nur über teilweise neue Ausbildungsformen, sondern auch über Ablauf und Zugangsvoraussetzungen der jeweiligen Berufsbilder sowie die sich daraus ergebenden Einsatzmöglichkeiten. Sie erläutern auch, wie man parallel zur Ausbildung die Fachhochschulreife erlangen kann. Außerdem wird der Unterschied der "klassischen" Ausbildung zum Erzieher gegenüber der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) erklärt.