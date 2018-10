Rottweil Viel Bewegung hilft

"Der Rücken dankt einem jede Abwechslung, die er von der starren Sitzhaltung bekommen kann", sagt der AOK-Experte.

Daneben haben im vergangenen Halbjahr auch Atemwegserkrankungen, also vor allem Erkältungen, den Arbeitnehmern im Landkreis zu schaffen gemacht. So hat der Krankenstand bereits im Februar seinen Höhepunkt erreicht und lag um 56 Prozent höher als im Mai, dem Monat mit den geringsten krankheitsbedingten Ausfällen. Insgesamt betrug in Betrieben im Landkreis Rottweil im ersten Halbjahr 2018 der Krankenstand der AOK-Mitglieder, also der Anteil der Tage mit Krankschreibung an allen Kalendertagen, 5,2 Prozent. Dies entspricht dem Niveau im Vorjahreszeitraum.

Besonders zu Buche schlugen dabei Langzeiterkrankungen mit mehr als sechs Wochen. Diese machten knapp vier Prozent der Krankschreibungen aus, verursachten aber 38 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage. Die durchschnittliche Krankheitsdauer pro Fall lag bei zehn Kalendertagen, knapp die Hälfte der Arbeitnehmer (49 Prozent) war in den ersten sechs Monaten des Jahres mindestens einmal krankgeschrieben. Nach Muskel- und Skeletterkrankungen sowie Atemwegserkrankungen lagen psychische Leiden auf dem dritten Platz der am meisten Arbeitsunfähigkeitstage verursachenden Krankheitsarten.