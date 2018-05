Rottweil Viel Aufregung um Membran

Zu Zahl der mit den Arbeiten befassten Personen und den Kosten wolle man sich nicht äußern, da die beteiligten Firmen erst einer Veröffentlichung zustimmen müssten. Für TKE seien die Schäden "überhaupt kein Problem, weil sie für uns nicht gravierend sind", so die Sprecherin. Es gebe also keinen Grund, darüber nicht zu reden.

Was den Baukran auf dem Dach des Turms angeht, so kann laut TKE von einem "zeitnahen Abbau", wie es Wirtschaftsförderer André Lomsky in der Ausschusssitzung formulierte, keine Rede sein. Neben der laufenden Neuversiegelung würden auch die Eckverstärkungen der Membranfelder nachgebessert, was bedeute, dass der Kran "erst später im Jahr abgebaut wird". Bedeckt hält sich das Unternehmen weiterhin in Sachen Beleuchtungskonzept. "So lange keine Entscheidung gefällt ist, werden wir uns dazu nicht äußern."

Und dann ist da noch die Sache mit der fehlenden Infrastruktur um den Turm herum und die Kritik an der Stadt, dass nichts getan wird. Eine ältere Frau ist jüngst beim Warten in der Sonne umgekippt (wir berichteten), Sitzbänke hätten gefehlt, hieß es. Im Außenbereich gibt es keine Getränke. Ein fertiges Konzept eines Investors für einen "Turmpark" wurde bekanntlich wieder ad acta gelegt.

TKE sagt: "Uns steht nicht zu, irgendeinen Handlungsbedarf auf kommunaler Seite zu kommentieren. Wir selber sehen aber freilich den Bedarf an Sitzgelegenheiten am Testturm und haben bereits mehrere Bänke für Besucher bestellt. Sie sollen am Eingang und im Grünen aufgestellt werden." Nach ersten Erfahrungen aus dem Besucherbetrieb waren schon im vergangenen Jahr Sitzgelegenheiten geschaffen worden.