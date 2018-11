Rottweil VHS widmet sich verstärkt Integrationskursen

Das hat Konsequenzen im personellen Bereich der VHS, informierte Oberbürgermeister Ralf Broß beim Pressegespräch am Donnerstag. Die bislang befristete Stelle von Philipp Marquardt, der das Integrationsbüro betreut und selbst Kurse gibt, wird "entfristet". Zudem wird eine weitere 40-Prozent-Stelle in der Verwaltung zur Unterstützung geschaffen. Eine weitere 90 Prozent-Stelle in der Verwaltung wird wiederbesetzt.

2017 hat die VHS zwölf vom Bund finanzierte Integrationskurse angeboten, 2018 waren es elf. Es hätte mehr Bedarf gegeben, doch dieser sei personell nicht leistbar gewesen, so Broß.

"Leben in Deutschland"