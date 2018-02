Rottweil Verzicht auf 30 Prozent nichts für den Deißlinger Bedarf

Regine Guglielmo erklärt, dass bei der Beurteilung zum Bedarf "Wohnen" die Bevölkerungsstruktur der Gemeinden betrachtet werde, also Punkte wie Geburten, Sterberate und Zuzug. Es gebe also keine "Bestrafung", wenn in der Vergangenheit Schwerpunkte auf die Innenentwicklung gelegt worden seien. Wie es, nebenbei, Vorgabe von oben ist.

Da mutet dann eine Nachfrage aus Rottweil Richtung Zimmern zum Begriff "Schlafstätte", der dort in einer Sitzung gefallen ist, fast nachbarschaftlich-folkloristisch an. Bürgermeisterin Carmen Merz verweist auch sofort auf den Bedarf in Zimmern nach Wohnbaufläche. 24,4 Hektar sind gleich nach Rottweil (26,6 Hektar) die mit Abstand größte Zahl, mit der eine Gemeinde ins weitere Verfahren geht. Mit einem "So viele Schläfer" rundet eine Rottweiler Stimme dieses Zwischenspiel ab. Mögliche ernstere Ansichten, hüben wie drüben, die das gemeinsame Gewerbegebiet Inkom betreffen könnten, kommen auf jeden Fall im öffentlichen Teil der Sitzung nicht zur Sprache.

Insgesamt haben die Planer für die VG bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 2030 einen Wohnraumbedarf von etwas mehr als 70 Hektar und einen Bedarf an Gewerbeflächen von etwa 60 Hektar zusammengezählt.

Mit Alleinstellungsmerkmalen kann allein Dietingen punkten. Selbige betreffen vier Sondergebiete, bis auf Irslingen in jedem Ortsteil eines für Schuppen.

Nach Bekanntmachung in den jeweiligen Amtsblättern, wahrscheinlich Anfang März, besteht für jeden Bürger sieben Wochen lang die Möglichkeit, Anregungen vorzubringen. Vorgesehen ist, dass sich das VG-Gremium dann im September mit der Materie auseinandersetzen darf.