1 Nach einer Dreiviertelstunde wird gemeinsam versucht, das Auto von der Straße zu bringen. Foto: Otto

Kleine Panne, große Wirkung: Ein liegen gebliebenes Auto mitten in der Stadt bewegt sich nicht vom Fleck. Es staut und staut sich.









Was tun, wenn ein Auto liegen bleibt und partout nicht von der Stelle zu kriegen ist? In Rottweil sorgt das am Freitagmittag für ein kleines Verkehrschaos. Es wird eifrig gehupt – aber zunächst wenig geholfen.