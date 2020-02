Rottweil Verkehrskollaps bei Gäubahn ist vorprogrammiert

Es sind Aussichten, bei denen nicht nur Berufspendlern Angst und Bange werden muss. Wegen des Bauprojekts Stuttgart 21 soll die Trasse der Gäubahn unterbrochen werden und während der Bauzeit nicht mehr über die sogenannte "Panoramastrecke" durch Stuttgart zum Hauptbahnhof führen, sondern über den Flughafen. Aus sechs Monaten, von denen ursprünglich die Rede war, sind nun wegen Verzögerungen am Flughafenbahnhof bis zu fünf Jahre geworden. "Fahrgäste aus dem gesamten Einzugsgebiet der Gäubahn, also auch Reisende von und nach Rottweil", schreibt Broß, müssten dann während dieser Interimszeit in Vaihingen in "die notorisch überlastete und unzuverlässige S-Bahn umsteigen, um ins Zentrum Stuttgarts zu gelangen".