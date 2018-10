Rottweil Verkehrsinfrastruktur in allen Bereichen ertüchtigen

Ganz und gar nicht zufrieden ist der CDU-Kreisvorstand hingegen mit dem "viel zu schleppend verlaufenden" Ausbau der Gäubahn. Angemahnt von dem Bahnexperten Robert Häring ("Es ist ein Unding, wenn mit den anstehenden Baumaßnahmen der Zug für zweieinhalb Jahre nur bis Vaihingen fährt und wir so abgehängt werden") beschloss das Gremium in großer Einmütigkeit, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer eine Resolution zu übergeben, wenn er Ende November im Kreis Rottweil sein wird. Wenn die Bahn weiterhin so wenig bereit sei, die Gäubahn endlich in einen zufriedenstellenden Zustand zu bringen, "müssen wir eben noch mehr und stärker Druck machen als bisher", machten mehrere Mitglieder des Kreisvorstands ihrem Ärger Luft. "Und wir wollen alle mit ins Boot nehmen, die mit uns der Meinung sind, dass endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden", fasste Stefan Teufel die Forderung der CDU im Kreis Rottweil zusammen, die Gäubahn endlich als einen Teil von Stuttgart 21 anzusehen und den dringenden Bedürfnissen einer ganzen Region gerecht zu werden.

Schließlich standen im Gespräch mit Wolf Rüdiger Michel Fragen der Energiewende mit dem Bau neuer Windkraftanlagen an der Nord- und Ostsee und der Errichtung der notwendigen Stromleitungen in den Süden sowie der Automobilantriebstechnik im Mittelpunkt der breit angelegten Diskussion. Eine Erkenntnis prägte die Veranstaltung: wenn die verschiedenen politischen Ebenen an einem Strang ziehen und sich einig sind über das Ziel, "dann sind wir miteinander erfolgreich im Einsatz für die Belange der Menschen."