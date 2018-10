Rottweil Verkaufsoffener Sonntag: Herrliches Herbstwetter

Zum siebten Mal gab es den Rottweiler Volksbanklauf durch die idyllischen Gässchen und Straßen der Innenstadt. Ausrichter war die Leichtathletikabteilung des TSV Rottweil.

Der erste Startschuss fiel für den Nachwuchs zum Bambinilauf. Als Lohn winkten Medaille und Urkunde. Danach starteten die Schülerstaffeln der Klassen eins bis fünf. Sie mussten sechs Runden über jeweils 600 Metern Länge absolvieren. Eine Staffel bestand aus mindestens drei bis maximal sechs Teilnehmern und in jeder Runde musste gewechselt werden. Beim Hauptlauf starteten die Schülerstaffeln der Klassen sechs bis 13, sowie die Hobby-, Firmen- und Vereinsstaffeln. Gelaufen werden mussten acht Runden von je 1,265 Kilometern Länge. Hier bestand eine Staffel aus mindestens drei und insgesamt höchstens acht Sportlern, wobei nach jeder Runde gewechselt werden musste.

Die zahlreichen Zuschauern feuerten die Läufer mächtig an. Teilweise hektisch ging es in der Wechselzone in der Hochbrücktorstraße nahe dem Straßenkreuz zu. Den Spaß am Laufen merkte man den Sportlern an, ob den Mamas mit ihren Kinderwagen oder bei der Narrenzunft im abgespecktem Bajass-Outfit.