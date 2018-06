Rottweil Verführerisches auf dem Weg zur Schule

Eine Leserin hat sich in diesen Tagen an unsere Redaktion gewandt. Sie berichtet davon, dass in Rottweil, in der Bushaltestelle in der Königstraße vor dem Postgebäude und gleich um die Ecke in der Lorenz-Bock-Straße, zwei Zigarettenautomaten aufgestellt worden sind. "Diese waren vorhin nicht da", ist sie sich sicher. Ihr sind die beiden Automaten ein Dorn im Auge. Sie ärgert sich, das sie gerade an jenen Stellen aufgestellt worden sind, an denen in Schulzeiten Tag für Tag viele Schüler vorbeilaufen, auf dem Weg vom Schulcampus in die Innenstadt und an die Haltestelle. "Man sollte die Kinder und Jugendlichen nicht zum Rauchen verführen", sagt sie und appelliert an die Vorbildfunktion der Stadt.

Die offizielle Vertreterin, die Stadtverwaltung, sieht diese Entwicklung mindestens skeptisch. Tobias Hermann, Sprecher der Verwaltung, äußert auf Anfrage des Schwarzwälder Boten, Rauchen sei nicht unbedingt das, was die Stadtverwaltung fördern wolle. "Wir würden auf öffentlichem Raum keine Zigarettenautomaten genehmigen."

Genau das ist der entscheidende Punkt: Das Gelände ist kein städtisches, sondern ein privates. Und der Besitzer kann demnach (fast) machen, was er will.