Rottweil Vereine wollen Stück vom Kuchen

Damit Veranstaltungen durchgeführt und Kostüme beschafft werden können, beantragen die Freunde des Kaiserlichen Hofgerichts eine jährliche finanzielle Förderung von 2000 Euro. Die Verwaltung schlägt einen Zuschuss von 1000 Euro vor.

Siedlergemeinschaft

Um die Sicherheit im Vereinsgebäude zu gewährleisten, muss die Siedlergemeinschaft auf der Brücke die Elektroinstallation erneuern. Geht es nach der Verwaltung, soll dies wie beantragt mit 3600 Euro unterstützt werden. Eigentümerin des Hauses ist die katholische Kirche, die die Miete im Gegenzug unverändert niedrig lassen will.

Historische Bürgerwehr

Auf der Schießanlage der Historischen Bürgerwehr soll künftig – gemäß Auflagen – ein Betonschalensystem die Geschosse auffangen. Die Baumaßnahme läuft, rund 60 000 Euro werden investiert. Ein zinsloses Darlehen über 20 000 Euro soll der Bürgerwehr die Vorfinanzierung eines Zuschusses ermöglichen, der erst später ausbezahlt wird. Die Verwaltung sieht die Notwendigkeit der Unterstützung und würdigt den Verein als "wichtigen Kulturträger".

Rottweiler Bilder

Fast 90 000 Bilder, viele davon historisch, finden sich auf der Internetseite des Vereins "Rottweiler Bilder". Um die digitale Sammlung zu retten, muss das technische veraltete System neu programmiert werden. 15 000 Euro kostet das, eine Summe, die für den 1999 gegründeten Verein kaum zu stemmen ist. Mit 1500 Euro soll dieses Vorhaben unterstützt werden, um das digitale Fotoalbum der Stadt weiter fortführen zu können.

Reitverein

2019 führt der Rottweiler Reitverein wieder zwei überregionale Reit- und Springturniere durch. 1000 Euro Zuschuss soll es dafür geben.

Turn- und Sportverein

Der TSV beantragt die Erhöhung des Jahreskartenzuschusses für die Nutzung des Aquasols und des Freibads im Rahmen des Vereinssports von 45 auf 50 Prozent. In dieser Höhe lag der Zuschuss vor einer Reduzierung 2011 im Zuge der Haushaltskonsolidierung. Gleichzeitig ging der Jahreskartenpreis nach oben, was für die Sportler eine deutliche Mehrbelastung bedeutet. Die Stadt sieht das auch so und schlägt vor, dem Antrag zuzustimmen.

FC Göllsdorf

Der Verein muss insgesamt rund 106 000 Euro in seine Anlagen investieren. Ein städtisches Darlehen über 20 000 Euro soll bei der Bewältigung dieser Aufgabe helfen.

DAV

Zum Antrag des DAV über eine Kostenbeteiligung an der geplanten Sanierung der Anhalter Hütte hat der Gemeinderatsausschuss schon im November ein klares Ja als Empfehlung ausgesprochen (wir berichteten). 12 000 Euro sollen von städtischer Seite in das ehrgeizige Projekt fließen.

Zimmertheater

Dass beim Zimmertheater Spitz auf Knopf gerechnet werden muss, hatte Vorstandsvorsitzende Elisabeth Gutjahr dem Ausschuss ebenfalls ­bereits eindringlich geschildert. Zudem hatte der Landesrechnungshof bei einer ­Prüfung bemängelt, dass der Zuschuss der Stadt im Vergleich zum Landeszuschuss zu gering ausfällt. Rund 21 000 Euro mehr müssten es theoretisch sein. Im Ausschuss wollte man der Debatte im Rahmen der Haushaltsplanberatungen nicht vorgreifen. Am Mittwoch soll nun auch hier eine Entscheidung fallen. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Saal des Neuen Rathauses.