Rottweil Verdammt eng

Rottweil (az). So weit musste es ja einmal kommen. In einer der engsten Kurven im Stadtgebiet, jener vor der Predigerkirche, hat es am Freitag kurz nach 13 Uhr geknallt. Für einen Omnibus und ein Kleinwagen gab es einfach zu wenig Platz, um den Scheitelpunkt der 90-Grad-Kurve gleichzeitig zu passieren. Es kam zu einem Streifvorgang.