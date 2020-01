Rottweil Vandalen schlagen gleich mehrfach zu

Im selben Zeitraum wurde der Jugendtreff Hegneberg schwer beschädigt, als Einbrecher zunächst erfolglos versucht hatten, die Eingangstüre aufzubrechen und wenige Tage später eine Terrassentüre eingeschlagen und eine Tür zum Lagerraum aufgebrochen haben. Allein hier beläuft sich der Sachschaden auf über 7000 Euro, der Jugendtreff musste vorübergehend geschlossen werden.

Fußballtor mutwillig in Brand gesetzt

Schlimm sieht es derzeit auch auf dem Allwetterplatz in Bühlingen aus: Das Fußballtornetz wurde mutwillig in Brand gesetzt, der Bodenbelag wurde in diesem Bereich durch abtropfendes Brandmaterial vom Kunststoffnetz ebenfalls erheblich beschädigt. Hier entstand ein Schaden von 2500 Euro, der Platz muss bis zur Behebung des Schadens geschlossen bleiben.

Hinzu kommen immer wieder Fälle von Graffiti, zuletzt an der Dissenhorn-Grundschule in Göllsdorf und an der Römerschule in der Altstadt. Die Beseitigung kostet jedes Mal mehrere hundert Euro.

"Insgesamt entstand allein in den letzten vier Wochen ein Schaden von über 14.000 Euro. Die Täter sind leider wie so oft unbekannt", bedauert Hauser. Seine Mitarbeiter haben nun alle Hände voll zu tun, um die Schäden zu beheben. "Zeit, die uns dann an anderer Stelle, etwa für Wartungsarbeiten an den Gebäuden fehlt", bedauert Hauser. Er hofft, dass die Häufung der Fälle nicht zur Regel wird. "Vandalismus zeigen wir konsequent an, sobald wir die Schäden bemerken", sagt Hauser und fügt hinzu: "Wer Täter auf frischer Tat beobachtet, sollte umgehend die Polizei informieren."