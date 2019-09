Rottweil Vandalen im Kameralamtsgarten unterwegs

Der Eingriff in den Garten macht zudem Befreiungen von den Bauvorschriften notwendig, denn etwa 100 der fast 700 Quadratmeter des Kameralamtsgartens werden für den Anbau benötigt. Dieser Verlust an Grünfläche soll durch Dachbegrünung kompensiert werden. Weil dafür ein Flachdach notwendig ist, soll es auch hier eine Ausnahmegenehmigung geben. "In Kürze wird das Land Baden-Württemberg noch eine durch die Grundstücksangelegenheit bedingte Baulastübernahme unterzeichnen. Dies ist der letzte fehlende Schritt auf dem Weg zur Erteilung der Baugenehmigung", sagt Bürgermeister Christian Ruf. Der Großteil der Formalitäten sei abgeschlossen, lässt Bauherr Tobias Maier zudem wissen. "Im Frühjahr wird voraussichtlich mit den Arbeiten begonnen." Was Details betrifft, könne er Anfang Oktober sicherlich mehr sagen.