Rottweil Unterricht mal anders

Rottweil. "Das war ganz schön anstrengend, aber toll!", "Das hat mir viel Spaß gemacht!", "Das Fahrrad war cool!" So begeistert kommentieren Schüler der Berufsschulstufe der Gustav-Werner-Schule Rottweil den Sportunterricht der vergangenen Wochen. Die Sportlehrer hatten für die 20 jungen Frauen und Männer den Unterricht in ein Fitness-Studio verlegt. Während sechs Vormittagen trainierten die Schüler im Pearl-Club-Fitness in Rottweil an Geräten. Persönliche Trainingsziele wurden angegangen, Stärken bestätigt und verbessert.