Rottweil Unternehmen weiter gut gestimmt

Kreis Rottweil. Die Wirtschaft in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg profitiert nach wie vor von einer ungewöhnlich langen Aufschwungphase. Während die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten feststellen, dass der Aufschwung in der deutschen Wirtschaft an Fahrt verliert, ist die aktuelle Stimmung bei den regionalen Unternehmen noch so gut wie vor einem Jahr. Das zeigt der aktuelle Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg zum Herbst des laufenden Jahres.