Rottweil Unter wachsamen Augen der Schiedsrichter

In Oberndorf haben zwei gemischte Gruppen das Leistungsabzeichen in Silber, sowie zwei weitere Gruppen das Leistungsabzeichen in Gold errungen. Trotz drückendem Wetter und mehrerer Gewitter konnten die Gruppen "Rottweil-Wilflingen 1" und "Rottweil-Wilflingen 2" das Leistungsabzeichen in Silber erlangen, indem sie ihr Können hinsichtlich der geübten Abläufe für einen Brandeinsatz und einer technischen Hilfeleistung unter den wachsamen Augen der Schiedsrichter demonstrierten. Unter der Leitung der Gruppenführer Alexander Selig und Patrick Kohl legten die beiden Gruppen im vergangenen Jahr bereits als Einzelgruppen das Leistungsabzeichen in Bronze ab. Für die Abnahme des Leistungsabzeichens in Silber traten die Teams, bestehend aus Mitgliedern der Feuerwehren Rottweil, Wellendingen Abteilung Wilflingen, Dietingen Abteilung Irslingen und Zimmern o. R., gemeinsam an.

Einen weiteren Erfolg konnten die beiden Gruppen der Feuerwehr Rottweil Abteilung Göllsdorf mit einem Kameraden der Abteilung Feckenhausen verzeichnen. Unter der Leitung von Gruppenführer Marius Kohler wurden die Leistungsübungen Brandeinsatz und technischen Hilfeleistung, sowie die schriftliche Prüfung nach langer Vorbereitungszeit mit Bravour gemeistert und mit dem Leistungsabzeichen in Gold belohnt.

Trotz widrigster Wetterbedingungen haben die Kameraden sowie die Kameradin die höchste Stufe des Leistungsabzeichens in Baden-Württemberg abgelegt.