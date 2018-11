Rottweil. Weil sein Mofa fast 50 Stundenkilometer fuhr, wurde am Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr ein 28-Jähriger in der Hinteren Höllgasse von der Polizei kontrolliert. Die Beamten sahen noch, dass der Fahrer ein Stück Alufolie auf den Boden fallen ließ, bevor er anhielt. In der Folie befanden sich etwa 3,5 Gramm Amphetamin. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung fest, weshalb ein Urintest durchgeführt wurde, der positiv auf THC und Amphetamin war. Es folgte eine Blutanahme. Der Roller wurde beschlagnahmt. Gegen den 28-Jährigen wird nun ermittelt, teilt die Polizei mit.