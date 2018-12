Rottweil Unruhiger Berg strapaziert Nerven

Bürgermeister Prielipp, Epfendorf: Geduldsfaden ist kurz vor dem Zerreißen

Wenn der Epfendorfer Bürgermeister Mark Prielipp in einem Schreiben an Landrat Michel und den Kreistag den heutigen Zustand der Straße als "wirtschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Kollateralschaden für meine Gemeinde, die Umlandkommunen und auch den Landkreis Rottweil selbst" bezeichnet, dann ist mit diesem Aufschrei (Prielipp: die Straße ist seit 2013 nicht mehr mit großen Fahrzeugen befahrbar, was seither zu starken Beeinträchtigungen für überregionale Gewerbe- und Transportunternehmen, Busverkehr und sogar Feuerwehreinsätze führt) die Hoffnung verbunden, dass – wie von Osieja in Aussicht gestellt – die auf eine Bauzeit von sechs bis acht Monaten taxierten Bauarbeiten tatsächlich im Frühjahr 2019 beginnen können, akzeptable Ausschreibungsergebnisse vorausgesetzt.

Mit zwei Bohrpfahlwänden (hangseits 70 Meter, talseits 60 Meter) soll das Gelände nachhaltig stabilisiert werden, das gefährdete Straßenstück so gewissermaßen unnachgiebig in die Zange genommen werden. Dabei soll die technisch sehr anspruchsvolle Maßnahme (Osieja: "die Ortbetongroßbohrpfähle sind richtiggehende Karenzmänner, die 16 bis 19 Meter bis weit ins Felsgestein in die Tiefe gehen") so strukturiert sein, dass im Laufe der Zeit weitere Ankerinstallationen platziert werden können, sollte der Hang weiter in gefährlicher Weise Bewegung zeigen.

Gar dramatisch beschreibt Osieja den Handlungsbedarf im Hinsehen auf das Abrutschpotenzial der talseitigen Böschung: "Rein rechnerisch dürfte die gar nicht mehr stehen", sagte der Straßenbauchef bereits vor einigen Wochen sehr ernüchtert.

Zu dem jetzt vom Kreistag auf den Weg gebrachten Baubeschluss gibt es eine Kostenpeilung, die für die Jahre bis 2020 2,9 Millionen Euro beinhaltet. 100 000 Euro sind für Maßnahmen in weiteren Jahren veranschlagt.