Rottweil Unmut über neuen Flüchtlings-Neubau

Wenn Peter Hauser von der Stadtbau Rottweil gewusst hätte, was er sich da einbrockt, hätte er die Fördermittel womöglich sausen lassen: Intention war, auf einem städtischen Grundstück auf dem Hegneberg neue Wohnungen zu schaffen, und zur Finanzierung ein Förderprogramm des Landes zu nutzen. Das Ministerium schießt immerhin 25 Prozent zu – bei einem Bau für 2,1 Millionen Euro ein Batzen Geld. Das Förderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge" schreibt allerdings vor, dass die Wohnungen zehn Jahre lang Flüchtlingen mit Bleiberecht und anerkannten Asylbewerbern vorbehalten sind.

Ein Umstand, der schon bei der Vorstellung der Pläne auf viel Unmut stieß – vor allem, so hieß es in zahlreichen Beiträgen im Internet, angesichts des insgesamt herrschenden Mangels an bezahlbarem Wohnraum.

Der Bau wurde inzwischen in die Höhe gezogen – und zieht jetzt auch bundesweit Kreise: Grund ist der Besuch des Gemeinderats auf der Baustelle (wir berichteten), bei dem auch von "Fußbodenheizung" und "Tiefgarage" die Rede war. Verschiedene Internetplattformen machten aus diesen Informationen flugs einen "Luxusneubau für Flüchtlinge". Diese Stoßrichtung verbreitete sich in Windeseile – und animierte letztlich auch AfD-Größen in Berlin zu erbosten Kommentaren. Im Rottweiler Rathaus sah man sich mit "unzähligen Mails aus ganz Deutschland" und zahlreichen Anrufen wütender Bürger konfrontiert.